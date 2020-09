Nazionale: Acerbi titolare per caso, Chiellini in panchina per un pasticcio

CHE ERRORE

Gioca Chiellini, anzi no: in campo ci deve andare Acerbi. Attimi concitati, come ci ha riferito il nostro inviato Simone Malagutti, al Franchi a un'ora dal fischio d'inizio di Italia-Bosnia quando sono uscite le formazioni ufficiali. Il pasticcio nasce per un errore nella comunicazione dell'undici titolare da parte del ct Mancini allo staff azzurro. Distinta sbagliata consegnata alla Uefa e nessuna possibilità di cambiarla una volta ufficializzata come da regolamento, se non per un infortunio nel riscaldamento. Una lapsus per il ct Mancini: il difensore della Juve l'ha presa con filosofia, si è accomodato in panchina e partirà da titolare in Olanda, mentre il laziale colto di sorpresa si è fatto trovare subito pronto.

Nel post partita il ct Mancini ha minimizzato l'accaduto: "Lo ammetto: è stata colpa mia. Non avevo gli occhiali e ho dato l'ok alla formazione sbagliata. Chiellini giocherà in Olanda". Una sorpresa pure per Donnarumma vedere Acerbi in campo: ""Eh sì, comunque siamo tutti pronti entrare in campo e dare tutto quando il mister ci chiama in causa".