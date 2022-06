Italia, Mancini si gode i suoi giovani: "L'inizio è giusto"

LE PAROLE

Il ct azzurro dopo la prima vittoria in Nations League: "Il gol ci ha messo un po' di malumore addosso, doveva finire con un margine più ampio"

"Abbiamo fatto davvero una buona partita nel primo tempo, poi il loro gol ci ha messo un po' di timore. Era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi". Lo ha detto il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria sull'Ungheria a Cesena. "Noi si era anche un po' stanchi e subire un gol su una gara sostanzialmente chiusa un po' di difficoltà te la mette - ha proseguito il tecnico azzurro -. Questa è un'Italia piena di giovani, deve lavorare molto e la strada è lunga. Ma vincere è importante e comunque è stata veramente una buona partita". Barella-Pellegrini, l'Italia riparte contro l'Ungheria







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Tra i giovani del nuovo corso anche Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli che non ha mai fatto un minuto in Serie A ed è diventato il 45esimo debuttante con Mancini: "E' stato un percorso lungo, molto tortuoso ma sono contento di essere qua. E' un onore, non me l'aspettavo. Essere in nazionale è un sogno che si avvera. Ogni piccolo ragazzo che gioca a calcio sogna questo momento - ha dichiarato dopo la gara con lo stesso entusiasmo che la squadra ha dimostrato in campo - "E' un momento che non riesco a percepire. Mancini mi ha detto di andare in campo ed essere me stesso".

Vedi anche Nations League Nations League: Italia-Ungheria 2-1, Azzurri primi nel girone