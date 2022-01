Italia, Mancini: "Mondiale? Dobbiamo crederci, magari lo vinciamo con un rigore di Jorginho..."

In attesa dello stage azzurro in programma a fine gennaio, Roberto Mancini prova a infondere fiducia nel gruppo della Nazionale, attesa a marzo dai playoff per l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022: "Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale - ha detto il ct -. Quindi possiamo e dobbiamo crederci, dare tutto. Jorginho? Ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all'Aston Villa e se è per questo ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa...".

