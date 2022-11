Italia, Mancini: "Abbiamo fatto buone cose cambiando anche sistema"

QUI ITALIA

Il ct soddisfatto per la rimonta vincente contro l'Albania. Grifo: "Molto felice, è un periodo in cui va tutto bene"

© Getty Images Dopo la vittoria contro l'Albania, Roberto Mancini è soddisfatto. "Bisogna giocare nel modo migliore qualunque sia il momento - ha spiegato il ct dell'Italia -. Abbiamo fatto cose buone e creato molte occasioni cambiando anche il sistema di gioco, che è andato bene". "Tutto l'attacco è andato bene. Grifo è un ragazzo straordinario, un bravissimo giocatore, con qualità importanti - ha aggiunto -. Oggi ha fatto due gol bellissimi". "Anche la prestazione di Zaniolo è stata positiva, abbiamo fatto tutti bene - ha continuato Mancini -. Tonali? Era cosciente, ha preso un bel colpo, ed è andato a fare degli esami".

"Le gare non sono mai semplici, loro sono una buona squadra e i ragazzi hanno disputato una buona partita - ha proseguito Mancini -. Zaniolo e Grifo sugli esterni? Tutti e due bene. Hanno fatto tutti bene. Nel primo tempo benissimo, nella ripresa un po' meno. Loro sono cresciuti e noi abbiamo concesso qualcosa. Abbiamo fatto la partita che dovevamo". Poi su Dimarco, Di Lorenzo e Raspadori: "Loro due stanno facendo bene all'Inter e al Napoli, hanno qualità. Raspadori è un ragazzi giovane, ha fatto molto bene e credo che migliorerà anche in futuro".

GRIFO: "ORGOGLIOSO DI ESSERE QUI, SONO FELICE"

Dopo aver firmato la doppietta che ha ribaltato il risultato contro l'Albania, Vincenzo Grifo è felice. "L'altra volta con l'Estonia e oggi pure. Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia - ha spiegato l'attaccante azzurro -. Una situazione splendida, giocare per questi colori fa sempre tanto piacere, è un orgoglio essere qui con grandi giocatori. Farò sempre tutto per essere qui"". "I ragazzi mi stimano e mi danno supporto, questo mi dà tanta forza, è un periodo che va avanti bene, spero continui così - ha aggiunto -. Abbiamo giocato 5-2-3, per pressare alto. Abbiamo fatto una grande partita, l'Albania ha buona forza. Abbiamo vinto 3-1 e per questo sono molto contento".

MERET: "RISCHIATO UN PO' TROPPO"

Dopo la vittoria contro l'Albania si è presentato ai microfoni anche Meret. "E' stata una buona amichevole, abbiamo rischiato un po' troppo, ma siamo soddisfatti perché siamo stati bravi a chiudere la partita - ha spiegato il portiere azzurro -. Dobbiamo lavorare per preparare i nostri prossimi obiettivi e pensare solo a quello. Peccato per il gol subito".