Italia, trapela la maglia 2023: così vestiranno gli Azzurri

Trama striata tono su tono, un azzurro intenso con dettagli bianchi, dorati e naturalmente tricolori. Il sito specializzato Passionemaglie.it ha rivelato in anteprima la nuova divisa firmata Adidas che l'Italia di Mancini indosserà a partire da marzo, quando gli Azzurri torneranno in campo per i primi match di qualificazione a Euro 2024. Nella scorsa primavera era stata annunciata la fine della partnership con Puma e la sigla di un contratto quadriennale con il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, del valore di circa 35 milioni di euro all'anno.