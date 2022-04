Italia, il ct Mancini: "Dobbiamo avere la forza di ripartire"

La delusione per aver mancato la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 è ancora enorme, ma Roberto Mancini prova a guardare oltre. "Lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte: a volte ci sono vittorie incredibili come i nostri Europei, per i quali siamo ancora detentori per i prossimi due anni ed è una cosa molto importante. Poi purtroppo ti trovi di fronte a delle prove difficili, esattamente come la vita", ha detto il ct azzurro presente a Milano per un evento promozionale.