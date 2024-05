Italia, i 30 preconvocati per Euro 2024: out Locatelli e Immobile, c'è Fagioli

Luciano Spalletti ha scelto i trenta giocatori che porterà in ritiro dal 31 maggio a Coverciano in vista di Euro 2024. Nell'elenco dei preconvocati ci sono alcuni nomi a sorpresa come quelli di Fagioli, Ricci, El Shaarawy e Folorunsho. Prima chiamata invece per Calafiori. Per quanto riguarda le assenze, oltre allo squalificato Tonali e all'infortunato Zaniolo, spiccano le esclusioni di Immobile, Gatti e Locatelli.