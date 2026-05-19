Festa Bayern Monaco, Kompany si dimentica il trofeo a casa: glielo riporta la... polizia

Ha del clamoroso quanto successo domenica a Monaco di Baviera in occasione della festa del Bayern per lo scudetto. Arrivato a Marienplatz, Vincent Kompany si è accorto di aver lasciato a casa il trofeo, affidato a lui durante la notte dopo la festa privata dei calciatori. Immediato l'intervento della moglie che non è riuscita però a entrare nel municipio. Allora ecco che a entrare di scena sono stati quattro poliziotti e una guardia di sicurezza, i quali hanno scortato il trofeo nell'ingresso posteriore del palazzo prima di consegnarlo al Bayern.