Italia, Donnarumma: "Di Zenica mai parlato: il dolore è ancora troppo grande. Ora dobbiamo rialzarci"

A Zenica aveva chiuso in lacrime, oggi che si apre il nuovo capitolo della Nazionale sotto la guida di Mancini è sempre capitan Gigo Donnarumma a metterci la faccia. Il portiere del City ha parlato alla vigilia dell'esordio in Nations League degli azzurri contro il Belgio.



Come sono stati i giorni post Zenica?

"Giorni durissimi. Faccio fatica a raccontarli perché è stata un'estate particolare. Lunghissima. Abbiamo grande voglia di riscattarci e di iniziare questo nuovo percorso. Abbiamo una grandissima partita da affrontare. I tifosi saranno delusi come noi e sta noi riconquistarli".