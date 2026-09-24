Serie B, altri due punti di penalizzazione alla Juve Stabia

24 Set 2026 - 19:40
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Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica la Juve Stabia in Serie B per non aver prodotto la documentazione necessaria in relazione alla cessione della società al termine della scorsa stagione. La squadra è ora ultima in classifica con un solo punto. La sanzione è comminata - si legge in una nota della Figc - "per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell'atto dal quale è conseguita l'acquisizione del 17 aprile 2026". 

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