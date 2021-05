Europei Under 21: per gli Azzurrini c’è il super Portogallo sulla strada per la finale

EUROPEI UNDER 21

Lunedì sera i quarti di finale in Slovenia, il ct Nicolato punta forte sui suoi attaccanti

Salire per la sesta volta sul tetto d’Europa. Per l’Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato realizzare questo sogno non sarà affatto semplice. La strada degli Azzurrini è tutta in salita, a cominciare dai quarti di finale: il super Portogallo dei milanisti Dalot e Leao, ma privo della stellina del Barcellona Trincão (in quarantena dopo un contatto diretto con una persona positiva al Covid) è un avversario tostissimo. I lusitani a marzo hanno staccato il pass per i quarti chiudendo in testa a punteggio pieno il loro girone, 9 punti in tre partite senza subire nemmeno un gol, mentre gli Azzurrini si sono qualificati come migliore seconda grazie al 4-0 sulla Slovenia dopo il doppio pareggio con Repubblica Ceca e Spagna. Getty Images

La corsa dell’Italia U21 verso la finale dell’Europeo di categoria comincia da Ljubiana, nello stadio sede delle partite della nazionale slovena, e per battere i lusitani il ct Nicolato punta forte sulla qualità dei suoi attaccanti. Cutrone è in cerca di riscatto dopo una stagione molto complicata con Fiorentina e Valencia, Scamacca e Pinamonti cercano la rivincita sul Portogallo che nell’estate del 2018 li aveva battuti nella finale dei Mondiali Under 19, Sottil è reduce da un lungo infortunio ma ha recuperato e vuole dire la sua e poi c’è Raspadori, appena aggregatosi al gruppo dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale maggiore.

Va ricordato che la manifestazione ha un format atipico, infatti la fase finale è ad eliminazione diretta: la vincente di questo confronto affronterà la Nazionale vincitrice della sfida tra Spagna e Croazia nella semifinale del 3 giugno a Maribor, mentre la finale è in programma il 6 giugno a Ljubiana.

I PRECEDENTI

Nei 13 precedenti a livello di Europei, gli Azzurrini si sono imposti per sette volte contro le tre affermazioni dei portoghesi (tre anche i pareggi). Fra i successi più importanti dell’Italia quello nella finale del 1994, decisa dalla rete di Orlandini, e quello nella semifinale del 2004, con GIlardino autore di una doppietta. I lusitani non ci battono in gare ufficiali dal 1996: 1-0 nel match d'andata dei quarti, ribaltato poi dal 2-0 del ritorno firmato da Vieri e Tommasi.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Pirola, Ranieri; Bellanova, Maleh, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.