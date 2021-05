Euro U21, Nicolato: "Non partiamo favoriti ma è il campo che decide"

EURO U21

Il ct degli azzurrini alla vigilia del match contro il Portogallo: "Questo gruppo non ha mai sbagliato atteggiamento"

"È vero che probabilmente non partiamo favoriti, siamo a livello di squadre molto importanti, ma non mi interessa particolarmente essere favoriti o non esserlo, è poi il campo che decide. Non è una questione che mi pongo". Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra Under21 Paolo Nicolato alla vigilia della sfida contro il Portogallo, quarto di finale degli Europei di categoria. Getty Images

"Domani servirà la voglia di star dentro la partita. Abbiamo pochi minuti nelle gambe e veniamo da qualche problema fisico. Dovremo colmare la lacuna con altre cose", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Voglio che non si abbia paura di nessuno, giocando la partita nel modo intelligente. Andremo in campo per cercare di fare la nostra partita", ha proseguito.

"Sarà difficile pensare di poter dominare. Ci saranno varie situazioni da leggere e dovremo farlo con intelligenza. Questo è un gruppo che sotto il profilo dell'atteggiamento non ha mai sbagliato partita", ha aggiunto.