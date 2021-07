Euro 2020, Donnarumma si tatua il trofeo sul braccio sinistro

Dopo il trionfo

Il neo-portiere del Paris Saint-Germain ha deciso di celebrare così lo storico trionfo di Wembley con la Nazionale

Gianluigi Donnarumma ha messo le mani su Euro 2020 e ora la coppa avrà per sempre posto sull'avambraccio sinistro del portiere, che ha deciso di tatuarsi il trofeo per celebrare il successo della Nazionale. Il portiere del Psg ha infatti pubblicato su Instagram una foto dell'opera, con tanto di ringraziamenti all'autore, Stefano Reinoso. Sotto al profilo del trofeo è inoltre leggibile la data: 11 luglio 2021.

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei maggiori protagonisti di Euro 2020, mettendo i suoi guantoni tra l'Inghilterra e la coppa e aggiudicandosi con merito il premio di "Miglior Giocatore del torneo". Tutte le emozioni vissute dal portiere tra Londra e Roma rimarrano senza dubbio indelebili nella sua memoria, ma adesso la coppa campeggerà orgogliosa sull'avambraccio sinistro del calciatore appena trasferito al Paris Saint-Germain. Come lo stesso 22enne ha mostrato sul proprio profilo Instagram, infatti, un tatuaggio è il modo che Donnarumma ha scelto per celebrare lo storico trionfo della Nazionale italiana a Wembley. Nella foto si vede il sorridente portiere mostrare a favore di telecamera l'opera, con i ringraziamenti per l'autore Stefano Reinoso: dimenticare le emozioni della scorsa domenica era già estremamente difficile, adesso è diventato impossibile.