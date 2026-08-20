Messi torna a segnare in Mls e dedica il gol al padre

Messi non era riuscito a trovare la rete nelle due partite disputate dal suo ritorno dall'Argentina, dopo la morte del padre Jorge, avvenuta l'8 agosto. In quelle due partite il Miami ha perso 3-2 contro la squadra messicana del León, venendo eliminato dalla Leagues Cup, prima di subire una sconfitta per 4-1 in Mls contro il Nashville, in cui Messi ha sbagliato un rigore. Miami non vince ormai da quattro partite e si trova a sette punti dal Nashville, capolista della Eastern Conference.