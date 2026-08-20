Messi torna a segnare in Mls e dedica il gol al padre

20 Ago 2026 - 09:22
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Lionel Messi ha segnato nella notte italiana il suo primo gol dopo la morte del padre, in un match in cui l'Inter Miami ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 2-2 nella Major League Soccer contro il Philadelphia Union.

Il campione argentino ha portato la squadra della Florida in vantaggio per 2-1 al 26' con un tiro a giro di sinistro nell'angolo più lontano, dopo essere rientrato verso il centro dell'area. Dopo un festeggiamento contenuto con i compagni di squadra, il capitano di Miami ha eseguito la sua tipica esultanza puntando il dito verso il cielo, che in questa occasione ha un significato ancora più particolare.

Messi non era riuscito a trovare la rete nelle due partite disputate dal suo ritorno dall'Argentina, dopo la morte del padre Jorge, avvenuta l'8 agosto. In quelle due partite il Miami ha perso 3-2 contro la squadra messicana del León, venendo eliminato dalla Leagues Cup, prima di subire una sconfitta per 4-1 in Mls contro il Nashville, in cui Messi ha sbagliato un rigore. Miami non vince ormai da quattro partite e si trova a sette punti dal Nashville, capolista della Eastern Conference. 

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