Dopo il ribaltone azzurro partono i piani alternativi: da Ranieri a Chiellini e Bergomi al ritorno di Oriali

Ore frenetiche e telefoni bollenti in casa azzurri. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto, ma la mappa per la ricostruzione inizia finalmente a delinearsi. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma e riportare serenità e solidità all'ambiente.