Dall'AlbinoLeffe all'Italia, il ds Obbedio: "Vi racconto Doumbia e Zoma, ragazzi seri per Mancini"

Obbedio però sottolinea soprattutto l'aspetto umano dei due ragazzi, nati in Italia da genitori ivoriani nel caso di Doumbia e da madre ivoriana e padre del Burkina Faso per quanto riguarda Zoma. "Non si sono dimenticati di noi e anche di recente sono venuti a trovarci, per salutare gli ex compagni e i ragazzi delle giovanili. Hanno regalato le loro maglie al presidente: Issa del Venezia, Momo del Norimberga".