Barcellona, nuovi finanziamenti da 500 milioni per completare Camp Nou

L'FC Barcelona sta sondando l'interesse degli investitori per il suo bond da 300 milioni di euro per sovvenzionare la ristrutturazione dello stadio Spotify Camp Nou. Alla regia del private placement (tre tranche con scadenza 30ennale) c'è Goldman Sachs, secondo indiscrezioni di stampa, dopo che l'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati ha approvato, sabato scorso, un nuovo pacchetto di finanziamento da 510 milioni di euro per coprire l'impatto economico causato dai ritardi nell'esecuzione del progetto. L'operazione è strutturata in due componenti, la prima è l'emissione obbligazionaria e la seconda, da 210 milioni di euro, è composta da due emissioni di Media Notes, garantite dai proventi dei diritti audiovisivi, si legge in una nota. I costi sono lievitati con la necessità di un consolidamento strutturale del secondo anello del Camp Nou originale, progettato da Francesc Mitjans e inaugurato nel 1957. A oggi, sono stati eseguiti oltre 3.000 interventi di consolidamento, rispetto agli circa 800 inizialmente previsti, ricorda una nota. "Questa tribuna, che doveva essere preservata per il suo valore storico e per il suo status di monumento protetto della città, ha richiesto molti più lavori di quanto inizialmente previsto. La portata completa è emersa solo con l'avanzamento dei lavori" spiega il Barcellona. Inoltre, il progetto è stato ampliato per includere nuove aree VIP e di ospitalità, maggiore spazio per il museo, soluzioni di connettività 5G potenziate e sistemi avanzati di gestione dell'edificio. Delle due 'media notes' da 105 milioni di euro ciascuna, la prima è stata emessa a luglio 2026, mentre la seconda è prevista per ottobre o novembre. Entrambe le emissioni hanno una scadenza fino a 10 anni, tassi di interesse fissi e sono garantite dai futuri ricavi audiovisivi generati dalla Liga e dalle competizioni UEFA. Questa nuova operazione rientra nella struttura di finanziamento dell'Espai Barça approvata nel 2023, per un valore complessivo di 1,485 miliardi di euro, e mantiene lo stesso quadro di garanzie e gli stessi coefficienti di solvibilità. Con il completamento del progetto Espai Barça e il ritorno definitivo allo Spotify Camp Nou, il Club prevede "un sostanziale aumento della propria capacità di generare ricavi. Le proiezioni prevedono ricavi superiori a 1,45 miliardi di euro e un Ebitda superiore a 370 milioni di euro nella stagione 2030/31, rispetto ai 1,06 miliardi di euro di ricavi e ai 184 milioni di euro di Ebitda previsti per la stagione 2025/26.