Nations League, Buonfiglio: "Andremo a tifare Italia con tutto il fiato che abbiamo in gola"

24 Set 2026 - 14:10
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"Domani sera andremo a tifare Italia con tutto il fiato che abbiamo in gola": è quanto ha detto all'ANSA il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, in programma allo stadio Olimpico di Roma, prima partita del nuovo corso della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Lo ha fatto in occasione di un'iniziativa a Scheggino. "Sono rimasto favorevolmente colpito dalle dichiarazioni di Mancini, al quale va il mio in bocca al lupo - ha aggiunto Buonfiglio - perché ha chiesto quattro anni per portare avanti un progetto che parte dai giovani. E io amo i progetti". 

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