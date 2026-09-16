La storia di Zoma: il bomber 2003 che ha catturato l'interesse di Roberto Mancini

Oggi il suo valore è schizzato fino alla cifra di circa 20 milioni di euro e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club come il Lens e il Paris Saint-Germain. Ma non solo, sono giunte anche all’orecchio di un certo Roberto Mancini, noto per essere uno che i giovani li ha sempre tenuti in considerazione. Le sue qualità farebbero comodo al nuovo corso della Nazionale. Una seconda punta, all’occasione anche esterno d’attacco, con un’indiscussa predisposizione al gol in effetti manca agli Azzurri. Per questo motivo il ct ha da tempo iniziato a osservare la crescita di Zoma, e la chiamata di Coverciano potrebbe arrivare a breve. Essendo nato e cresciuto in Italia, il giocatore possiede la nostra cittadinanza: nessun problema da questo punto di vista. Serve però che quella telefonata non tardi troppo arrivare, dati i corteggiamenti verso il 2003 delle selezioni del Burkina Faso (paese dove è nato il padre scomparso prematuramente) e della Costa d'Avorio (dove è nata invece la madre). Non sappiamo ancora quali possono essere i margini di crescita di Zoma, ma una cosa è certa: uno che si invola così verso la porta e che punge con questa cattiveria in rete forse è meglio non lasciarselo scappare.

