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Bosnia-Italia, dentro o fuori: tutto sulla finale playoff per i Mondiali 2026 in diretta
Ultime notizie Bosnia-Italia: formazioni, orario, aggiornamenti e curiosità verso la finale playoff per i Mondiali 2026
L’Italia affronta la Bosnia oggi, 31 marzo 2026, allo stadio Bilino Polje di Zenica nella finale playoff per i Mondiali 2026, un match da dentro o fuori decisivo. Gli Azzurri si presentano a questo appuntamento cruciale con l'obbligo di vincere per accedere alla rassegna iridata. Il ct Gattuso scioglierà i dubbi sulla formazione solo a ridosso del calcio d'inizio, previsto per le 20:45. Aggiornamenti, probabili formazioni, curiosità e le ultime news dal ritiro azzurro.