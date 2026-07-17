Napoli, il ritiro a Dimaro inizia senza Buongiorno: probabile operazione al ginocchio

Il club azzurro annuncia che il difensore classe 1999 dovrà saltare il ritiro estivo 

17 Lug 2026 - 15:13
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La nuova stagione del Napoli, che si è aperta ufficialmente oggi con il raduno della squadra a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, dal punto di vista sanitario comincia esattamente come era finita la precedente, vale a dire con la notizia di un infortunio che priverà Massimiliano Allegri di un calciatore importante per tutta la fase di preparazione. La società ha infatti comunicato in una nota che Alessandro Buongiorno, "in considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

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