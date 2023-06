Bonucci tra Nazionale e Juventus: può entrare subito nello staff di Mancini

L'INDISCREZIONE

Il difensore bianconero deve decidere se onorare l'ultimo anno di contratto con la Juventus

Bonucci dice addio alla Nazionale? La carriera azzurra del difensore















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il futuro di Leonardo Bonucci è di fronte a un bivio: accettare l'offerta della Nazionale o onorare l'ultimo anno di contratto con la Juventus? L'idea di lasciare il calcio è ormai stata resa nota dallo stesso difensore bianconero prima del finale della stagione, ma l'addio potrebbe arrivare con un anno di anticipo rispetto a quanto preventivato. Bonucci, già iscritto al corso per diventare allenatore a Coverciano, ha ricevuto dalla Nazionale.

La notizia, avuta e riportata da Enrico Currò di Repubblica, è proprio questa. A Leonardo Bonucci è arrivata una proposta per entrare nello staff tecnico di Roberto Mancini, come fu per Daniele De Rossi, ma non al termine della carriera bensì da subito.

Una proposta inaspettata ma che lo stesso Bonucci non ha rifiutato, anzi, prendendosi del tempo per decidere quello che potrebbe essere l'ultimo passo da calciatore e il primo dall'altra parte del campo, sulla panchina.

Dopo una stagione deludente e più ricca di infortuni che di partite o soddisfazione, Leonardo Bonucci vanta ancora una stagione di contratto con la Juventus, senza Champions League, e non è da escludere un confronto anche con la dirigenza bianconera e Allegri prima di dare una risposta definitiva alla Figc. La porta di Coverciano è aperta, già questa è una notizia.