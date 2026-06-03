Baldini lancia una Nazionale nuova di zecca: tanti debutti per un futuro migliore

La sfida di stasera non è certo contro dei giganti del calcio internazionale e diventa quindi l'occasione migliore per valutare i ragazzi dell'Under 21. Oltre a loro si riparte dal Gigio nazionale, che si è messo a disposizione per difendere la porta azzurra anche se non era tenuto a farlo. Come Pio Esposito in avanti e Pisilli in mezzo al campo. Il resto è tutta farina del sacco baldiniano, che potrebbe fare un regalo al ct del futuro mettendo in mostra qualche gioiello del nuovo millennio. Nel 4-3-3 ci saranno il catanzarese Favasuli a destra, Comuzzo e Chiarodia (direttamente dalla Bundesliga, visto che gioca nel Borussia M'gladbach) in mezzo e Bartesaghi a sinistra. A centrocampo, Pisilli, Lipani e Ndour, mentre il tridente vede Cherubini (esterno della Sampdoria) a destra, Pio al centro e Koleosho (nell'ultima stagione al Paris FC) a sinistra.