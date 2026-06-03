Baldini lancia una Nazionale nuova di zecca: tanti debutti per un futuro migliore

Forse era davvero l'unica soluzione: chiudere con il passato ripartendo dal futuro. Il ct ad interim Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo Mondiale visto da casa a un futuro ancora da capire, debutta stasera in Lussemburgo alla guida dell'Italia dei grandi. La cosa certa è che se lo merita, viste le qualità, i valori e le conoscenze di una persona che non si è mai piegata davanti a nulla, lasciando contratti, rinunciato ai soldi per restare sempre e comunque sé stesso. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il ct, Baldini ha deciso di puntare sui suoi, più qualche superstite dell'ultima Nazionale maggiore, per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
La sfida di stasera non è certo contro dei giganti del calcio internazionale e diventa quindi l'occasione migliore per valutare i ragazzi dell'Under 21. Oltre a loro si riparte dal Gigio nazionale, che si è messo a disposizione per difendere la porta azzurra anche se non era tenuto a farlo. Come Pio Esposito in avanti e Pisilli in mezzo al campo. Il resto è tutta farina del sacco baldiniano, che potrebbe fare un regalo al ct del futuro mettendo in mostra qualche gioiello del nuovo millennio. Nel 4-3-3 ci saranno il catanzarese Favasuli a destra, Comuzzo e Chiarodia (direttamente dalla Bundesliga, visto che gioca nel Borussia M'gladbach) in mezzo e Bartesaghi a sinistra. A centrocampo, Pisilli, Lipani e Ndour, mentre il tridente vede Cherubini (esterno della Sampdoria) a destra, Pio al centro e Koleosho (nell'ultima stagione al Paris FC) a sinistra.
Un'occasione, questa e quella in Grecia, per capire chi sia già pronto al grande salto. Poi spetterà al nuovo ct, chiunque sia, trovare il giusto mix tra i sopravvissuti dell'ennesima figuraccia nelle qualificazioni e i ragazzi del futuro.