NAZIONALE

Baldini entusiasta della sua Italia: "Questi ragazzi sono il futuro del nostro calcio"

"Rosa di grande qualità pronta a esplodere. Sorpreso da Donnarumma" 

02 Giu 2026 - 21:31
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"Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano. Se sono arrivati qui vuol dire che in questo momento sono i più bravi, sono partiti dall'Under 15 per arrivare alla Nazionale maggiore. Vogliamo far vedere che questi ragazzi hanno avuto una maturazione in questo percorso": alla vigilia dell'amichevole dell'Italia con il Lussemburgo, il primo pensiero del ct Silvio Baldini è per i "suoi" ragazzi con tanti che domani debutteranno con la maglia della Nazionale maggiore.

Il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare gli Azzurri in attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, appare anche più emozionato di loro. "Sento questa grande gioia di rappresentare la nostra gente - prova a stemperare - La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ma soprattutto il coraggio e la libertà di esprimere quello che sono senza paura".

"L'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano - sottolinea - E' stato quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite e in quell'attesa mi sono sentito veramente emozionato. Poi una volta messo piede a Coverciano... Ora dobbiamo giocare, inutile farci prendere dalle emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta". Il tecnico toscano punta sul gruppo storico della sua Under 21, con la consapevolezza e la speranza che molti degli azzurrini possano comporre la struttura portante del prossimo ciclo azzurro. "I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo", spiega Baldini che poi rivela come i "vecchi" si siano integrati con i nuovi. "Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione - sottolinea quasi incredulo - E la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l'opposto".

"Vedere questi ragazzi così umili e così attaccati alla maglia della Nazionale e soprattutto cercare di essere aiuto agli altri, mettendosi allo stesso livello, e che poi ringraziano per essere stati accettati...", ripete Baldini. "Non si sono sentiti più bravi ma si sono sentiti allo stesso livello". L'amichevole ha il valore di far rompere il ghiaccio a molti calciatori azzurri. "Questi sono giocatori bravissimi che già giocano in Serie A e sono giocatori nel momento in cui possono esplodere come è successo a Palestra e Pisilli - rimarca - Sono pronti ad arrivare nel grande calcio come è successo a questi ragazzi".

Infine, quando gli viene chiesto a chi dedicherebbe questa prima volta da ct, Baldini si commuove: "Non a una persona - spiega - ma al cane dei miei figli, in particolare di mia figlia. Era un pastore maremmano. Le emozioni? Sono quelle che ti danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale anche per essere una persona migliore - conclude - Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti".

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