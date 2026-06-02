Baldini entusiasta della sua Italia: "Questi ragazzi sono il futuro del nostro calcio"

"L'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano - sottolinea - E' stato quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite e in quell'attesa mi sono sentito veramente emozionato. Poi una volta messo piede a Coverciano... Ora dobbiamo giocare, inutile farci prendere dalle emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta". Il tecnico toscano punta sul gruppo storico della sua Under 21, con la consapevolezza e la speranza che molti degli azzurrini possano comporre la struttura portante del prossimo ciclo azzurro. "I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo", spiega Baldini che poi rivela come i "vecchi" si siano integrati con i nuovi. "Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione - sottolinea quasi incredulo - E la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l'opposto".