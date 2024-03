Italia, Barella: "Nuovo inizio, sta nascendo un bel gruppo"

italia

Il centrocampista dell'Inter a segno nel 2-0 dell'Italia sull'Ecuador: "Mi ero lasciato un po' di energie per lo sprint finale..."

© Getty Images Nicolò Barella contro l'Ecuador ha avuto il privilegio di indossare la fascia di capitano dell'Italia, vista la panchina di Donnarumma, e l'ha onorata segnando il gol del 2-0 finale: "Mi ero lasciato un po' di energie per lo sprint finale... Nella ripresa abbiamo sofferto un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità ma la sofferenza mi ha aiutato per poi regalarmi quella gioia".

Il centrocampista dell'Inter, parlando alla Rai dopo la partita della Nazionale, ha raccontato come sta crescendo la squadra azzurra: "La difesa a tre? A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, stiamo prendendo le misure e migliorando. Stiamo creando un bel gruppo con ragazzi che si vogliono aiutare a vicenda, questa è la cosa più bella. Senza quello non ci sarebbe nulla".

