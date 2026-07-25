Milan, oggi prima amichevole in casa del Celtic: la probabile formazione

Quest'oggi, alle ore 16, il Milan disputerà la prima amichevole della stagione 2026/2027 al Celtic Park. Senza Gonçalo Ramos, ancora in vacanza, Nkunku e Terracciano, entrambi alle prese con piccoli acciacchi, Amorim proverà il suo 3-4-2-1. In porta dovrebbe esserci Torriani, con Gila a guidare la difesa completata da Pavlovic e Gabbia. In mediana certa la presenza di Chukwueze sulla destra con Bartesaghi sul lato opposto. In mezzo Fofana e Ricci. Loftus-Cheek, con al fianco Ossola, agirà dietro la punta. Prevista la staffetta Kostic-Camarda.