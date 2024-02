AAA Cercasi bomber per gli Europei: Spalletti nei guai, mancano gol e minuti

© Getty Images

Nuovo anno, stesso problema. Parliamo della Nazionale e del 'dramma' bomber che affligge pure Luciano Spalletti. Quando siamo a pochi mesi da Euro 2024, l'Italia non ha ancora un attaccante designato. E se vediamo i numeri, mettendo dentro anche quelli degli esterni tanto cari al 4-3-3, i numeri sono preoccupanti. Otto gol per Immobile (stiamo considerando tutte le competizioni), sette per Scamacca, cinque per Retegui, quattro per Raspadori. E addirittura zero per Kean, il bianconero che recentemente lo stesso ct ha candidato pubblicamente in vista della manifestazione nella quale gli azzurri si presenteranno da campioni in carica.