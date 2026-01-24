LE MOSSE DEL CT

Sorpresa Gattuso: incontro con Verratti in Qatar. Possibile il ritorno in Nazionale per i playoff

Il 33enne, fuori dalla Nazionale dal 2023, si è detto pronto per un'eventuale chiamata. Il ct intanto incontra gli azzurri che giocano in Inghilterra

24 Gen 2026 - 10:57
Tre anni dopo, rispunta l'idea Marco Verratti. Il centrocampista, assente dalle scene della Nazionale dal 2023, potrebbe ritornare fra i convocati in vista dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di marzo. 

Una possibilità inaspettata, riaperta dal ct Gattuso, che nei giorni scorsi è volato in Qatar, dove Verratti attualmente gioca per l'Al-Duhail, dopo la parentesi all'Al-Arabi, sempre a Doha. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro è alla ricerca di un regista e il 33enne, per quanto non indossi la maglia della Nazionale dalla Nations League di tre anni fa, potrebbe fare al caso suo.

L'ex centrocampista del Psg, segnalato in ottime condizioni fisiche, ha dato totale apertura alla chiamata, mostrandosi subito disponibile e voglioso di ritrovare la Nazionale. La scelta finale arriverà nelle prossime settimane, dopo che Gattuso avrà valutato attentamente tutti i profili a disposizione. 

Il ct si continua infatti a muovere fra Italia ed estero per incontrare i giocatori italiani. Prima del Qatar, era stato in Arabia Saudita per vedere all'opera Mateo Retegui, mentre nelle prossime ore volerà in Inghilterra per parlare con gli azzurri di Premier League, fra cui Donnarumma, Calafiori, Tonali e Chiesa. 

Uno stage "itinerante", per restare a contatto con la sua squadra, a seguito della mancata concessione di un vero e proprio raduno sul campo a Coverciano a causa del calendario dei club completamente intasato.

