Sorpresa Gattuso: incontro con Verratti in Qatar. Possibile il ritorno in Nazionale per i playoff

Una possibilità inaspettata, riaperta dal ct Gattuso, che nei giorni scorsi è volato in Qatar, dove Verratti attualmente gioca per l'Al-Duhail, dopo la parentesi all'Al-Arabi, sempre a Doha. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro è alla ricerca di un regista e il 33enne, per quanto non indossi la maglia della Nazionale dalla Nations League di tre anni fa, potrebbe fare al caso suo.