Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale U21 a Cremona, martedì c'è l'Armenia

11 Ott 2025 - 20:28

C'è un'Italia che piace, che vince e convince. È la Nazionale Under 21 che ieri sera a Cesena ha dato spettacolo contro la Svezia, vincendo 4-0 la terza gara delle qualificazioni all'Europeo. Un successo che ha permesso ai ragazzi di Baldini di tenere ben salda la testa del Gruppo E al pari della Polonia (entrambe a punteggio pieno, 9 punti), con gli Azzurrini dietro solamente per una peggiore differenza reti (9 contro 6). Martedì a Cremona - dove oggi Lipani e compagni sono arrivati con un treno charter per svolgere questo pomeriggio la prima seduta di allenamento presso il 'CS Arvedi' - la sfida con l'Armenia rappresenta un ulteriore step di questo cammino che ha come obiettivo il pass per Albania e Serbia 2027. Praticamente in contemporanea alla sfida del 'Giovanni Zini' (martedì 14 ore 18.15, diretta Rai 2) la Polonia andrà a far visita alla Svezia (ore 18, a Jonkoping): una 'battaglia' a distanza che per entrambe pone molto in alto l'asticella della tensione in vista dello scontro diretto della quinta giornata: è infatti dal match del 14 novembre, a Stettino in Polonia, che passeranno molte delle speranze di qualificazione di una e dell'altra, ricordando che solamente le prime classificate di ogni girone, oltre alla miglior seconda dei 9 gruppi, si garantiscono l'accesso diretto all'Europeo.

Ultimi video

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:25
DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

01:35
La Roma aspetta Dybala

La Roma aspetta Dybala

01:39
Fagioli cerca rivincite

Fagioli a caccia di rivincite

01:57
Milan, rinnovi e futuro

Il Milan tra rinnovi e futuro

01:37
Buongiorno è pronto

Napoli, Buongiorno è pronto

01:27
Hojlund strega Conte

Hojlund ha stregato Conte

01:47
Sarri a "Lazio Style"

Sarri si racconta a cuore aperto

01:52
Trezeguet consiglia Tudor

Vlahovic e David insieme: Trezeguet consiglia Tudor

02:12
Italia in Estonia

Italia in Estonia

01:30
Soffia il vento del sud

Napoli e Roma in testa: soffia il vento del Sud

01:49
DICH TOTTI PADEL DICH

Totti: "Italia, gruppo unito con un grande mister. La Roma? Una bella sorpresa"

02:22
DICH PIZARRO PADEL DICH

Pizarro: "Spero che con Gasperini arrivi lo scudetto a Roma"

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

I più visti di Calcio

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:20
Milan, Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo, Modric un maestro"
21:13
Kean segna, si fa male e lascia il posto a Esposito: caviglia ko, Israele e Milan a rischio
21:04
Italia, infortunio alla caviglia per Kean
20:37
Italia, vice Gattuso: "Focalizzati sulle nostre gare"
20:28
Nazionale U21 a Cremona, martedì c'è l'Armenia