Nazionale U21 a Cremona, martedì c'è l'Armenia

C'è un'Italia che piace, che vince e convince. È la Nazionale Under 21 che ieri sera a Cesena ha dato spettacolo contro la Svezia, vincendo 4-0 la terza gara delle qualificazioni all'Europeo. Un successo che ha permesso ai ragazzi di Baldini di tenere ben salda la testa del Gruppo E al pari della Polonia (entrambe a punteggio pieno, 9 punti), con gli Azzurrini dietro solamente per una peggiore differenza reti (9 contro 6). Martedì a Cremona - dove oggi Lipani e compagni sono arrivati con un treno charter per svolgere questo pomeriggio la prima seduta di allenamento presso il 'CS Arvedi' - la sfida con l'Armenia rappresenta un ulteriore step di questo cammino che ha come obiettivo il pass per Albania e Serbia 2027. Praticamente in contemporanea alla sfida del 'Giovanni Zini' (martedì 14 ore 18.15, diretta Rai 2) la Polonia andrà a far visita alla Svezia (ore 18, a Jonkoping): una 'battaglia' a distanza che per entrambe pone molto in alto l'asticella della tensione in vista dello scontro diretto della quinta giornata: è infatti dal match del 14 novembre, a Stettino in Polonia, che passeranno molte delle speranze di qualificazione di una e dell'altra, ricordando che solamente le prime classificate di ogni girone, oltre alla miglior seconda dei 9 gruppi, si garantiscono l'accesso diretto all'Europeo.