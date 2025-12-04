Nazionale, Mancini: "Tanta voglia di andare a Mondiali, con Gattuso rapporto puro"

"La voglia di andare ai Mondiali è tanta. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, bisogna prepararci al meglio e arrivarci con una consapevolezza forte". Lo ha detto Gianluca Mancini intervistato da Vivo Azzurro tv, dove il difensore della Roma e della Nazionale parla di come è sbocciata la sua passione per il calcio e delle ambizioni future. "A sette anni ho iniziato a giocare nella squadra del paese. Mio padre mi ha sempre fatto vivere il calcio in maniera serena, felice. Lo prendevo come un gioco e con tanta spensieratezza, magari questa cosa mi ha fatto arrivare nel calcio dei grandi", ha raccontato. "Il mio rapporto con il mister è bello, puro, vero - aggiunge riguardo Gennaro Gattuso - È una persona che ha saputo creare in poco tempo quello che va creato all'interno di una squadra".