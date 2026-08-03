Mondiali 1998, la rivelazione shock: "Costretti a sospendere test antidoping sulla Francia"

L'ex ministra francese dello Sport, Marie-George Buffet, ha affermato che i controlli antidoping a sorpresa sulla nazionale di calcio francese furono sospesi prima dei Mondiali del 1998. L'ammissione, rilanciata dalla televisione Bfmtv, è contenuta nel documentario "Zidane, la fabbrica di una leggenda", dedicato al nuovo commissario tecnico dei Bleus. Dopo un test non programmato sui calciatori francesi durante un ritiro a Tignes nel 1997, l'allenatore Aimé Jacquet e la Federazione parigina avevano protestato, ritenendo quei controlli un ostacolo alla preparazione.