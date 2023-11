Napoli, Garcia: "Abbiamo una rosa forte, battiamo l'Union per avvicinare gli ottavi"

VERSO NAPOLI-UNION BERLINO

"Osimhen rientra domani, per ora mi concentro su chi ho a disposizione"

Dopo la vittoria di misura all'Olympiastadion, il Napoli si prepara ad affrontare il secondo round contro l'Union Berlino con gli ottavi di Champions League nel mirino. E Rudi Garcia tiene la guardia alta. "La Rosa di questo Napoli è forte - ha spiegato il tecnico azzurro -. Ci avvicineremo alla qualificazione solo se vinciamo e comunque non sarà matematico". "Dobbiamo vincere per forza, ma sappiamo che nessuna gara è facile - ha aggiunto -. L'Union non è in un buon momento, ma quando si incontra una squadra in Champions non può essere una piccola squadra". "Osimhen? Rientra domani, per ora mi concentro su chi ho a disposizione", ha continuato.

LA CONFERENZA DI GARCIA

La squadra più forte allenata in carriera?

"Le squadre sono sempre diverse perché non sono nello stesso momento e non nello stesso campionato con gli stessi giocatori. Questa rosa è molto forte e il Napoli è molto forte"



Raspadori prima punta

"Da quando sono arrivato Raspadori è sempre stato protagonista giocando dall'inizio o entrando a gara in corso. So che ha qualità e lo sta dimostrando segnando, ma può fare anche degli assist. Mi piace perché gioca per la squadra, lega il gioco e difende. Può giocare in diversi ruoli. Da numero 9 o da trequartista il suo rendimento può essere migliore, ma può fare bene anche da mezzala"

Lindstrom

"Sono sicuro che un campionato non si fa solo con un undici titolare. Per fortuna abbiamo cinque cambi da usare e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato in questa maniera. Poi va considerato il rendimento dei giocatori. Per partire titolare un calciatore deve dimostrare che può aiutare la squadra nel modo giusto, facendo gol, assist o difendendo. Chi è più bravo a fare questo, spesso parte titolare come Politano e Kvara"

La gara con la Salernitana

"Sono contento per Elmas che ha segnato contro la Salernitana, chi entra in partita deve sempre dare il suo contributo. Ho qualità in panchina e gente fresca che può migliorare la squadra. Tutti i giocatori si dimostrano pronti ad aiutare la squadra, questa è una cosa molto importante"

Ottavi nel mirino

"Ci avvicineremo solo se vinciamo e comunque non sarà matematico. Dobbiamo vincere per forza, ma sappiamo che nessuna gara è facile. L'Union non è in un buon momento, ma quando si incontra una squadra in Champions non può essere una piccola squadra. Abbiamo rispetto dell'Union. A Berlino abbiamo fatto fatica a vincere e ci aspettiamo una gara difficile domani. Sono comunque sicuro che i miei giocatori daranno il massimo a servizio del collettivo. Solo così potremo vincere"

Rendimento in casa e fuori

"Domani ritroviamo il Maradona e dobbiamo fare di tutto per fare di nuovo che il nostro stadio sia una piazza forte con l'aiuto dei nostri tifosi"

Gli inserimenti da dietro

"L'Union può giocare sia a tre che a quattro dietro, ma prima dovranno preoccuparsi di noi. Dovremo essere pronti a cambiare modulo. Quando giochiamo con Raspadori davanti, gli spazi che libera lui devono essere occupati dalle mezzali per cercare di andare al gol in maniera diversa quando c'è poco spazio dietro alla difesa"

Il rientro di Osimhen

"Rientrerà domani e per ora mi concentro su chi ho a disposizione. Abbiamo recuperato Anguissa e l'infermeria si sta svuotando. Conterò su tutti i giocatori convocati per avere le migliori possibilità di vincere"

