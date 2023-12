Tracce di vecchio Napoli: Mazzarri brinda, AdL deve pagare. Ma Kvara non va

NAPOLI

Finalmente sorrisi per gli azzurri: adesso serve continuità anche in campionato

Effetto Champions, anzi effetto Mazzarri. La notte di Champions ha riportato il sereno in casa Napoli: sconfitto il tabù Maradona, Osimhen a segno e gli ottavi di Champions in tasca. In tasca ci guarda pure De Laurentiis, che con il successo e il passaggio di turno incassa 12 milioni di euro, da sommare ai 55 già in cassa. Adesso non resta che rispettare la promessa e pagare il premio a Meret e compagni. Con la consapevolezza di aver rivisto un po' del Napoli della scorsa stagione.

Lo ha detto lo stesso Mazzarri, il quale sta sapientemente ricomponendo i cocci di una squadra che sembrava essersi persa. Il tecnico toscano brilla soprattutto per gli zero gol subiti e un clean sheet da non sottovalutare: dalle parti dell'allenatore 62enne un matcj senza gol incassati vale molto più di quanto pensi. Nonostante una difesa azzoppata e con Natan terzino sinistro, premiato addirittura come MVP dalla Uefa. Come a dire che ci può essere luce pure senza Kim. Solo sabato, col Cagliari, scopriremo se i partenopei hanno ritrovato la completa serenità di chi sa che la vittoria è a portata di mano perchè si è forti. Sereno lo è meno solo Kvaratskhelia, vittima di qualche errore di troppo e di un altro gol divorato come a Torino. Il georgiano deve rialzarsi subito per evitare di entrare in una strada buia senza uscita.