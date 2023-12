Napoli, Mazzarri: "Stiamo ritrovando i meccanismi dello scorso anno"

napoli

Il tecnico livornese ha sottolineato i progressi compiuti dalla squadra nelle ultime settimane e che hanno portato al successo per 2-0 sullo Sporting Braga

E' un Walter Mazzari molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni al termine del match di Champions League fra Napoli e Sporting Braga. Nonostante la pressione dovuta alla situazione di classifica, i partenopei sono apparsi solidi tornando al successo in casa dopo tre mesi e superando i portoghesi per 2-0. "Oggi è stata una bella partita. Siamo riusciti ad applicare le corrette marcature nonostante l'emergenza in difesa, inoltre siamo riusciti a coprire la palla nella fase di rientro quando prima la squadra si allungava e il laterale si perdeva l'uomo - ha sottolineato Mazzarri ai microfoni di Sky Sport -. Sono cose che lo scorso anno venivano tranquillamente, mentre quest'anno no, tuttavia ritengo che i ragazzi devono imparare a esser campioni d'Italia e a pensare che gli altri ti affrontino in questa maniera".

Fra i giocatori che si sono distinti nel migliore dei modi spicca sicuramente il caso di Natan che sembra aver ritrovato la brillantezza che lo ha portato a Napoli, nonostante qualche occasione concessa comunque allo Sporting Braga: "Venendo dal Brasile non è facile adattarsi al nostro campionato, ma il ragazzo ha grandi potenzialità e sono convinto che in futuro che supererà le difficoltà incontrate in futuro. È vero che abbiamo concesso qualcosa prima di chiudere la partita, però ora c'è il Cagliari e dobbiamo confermarci".

In conclusione Mazzarri lascia spazio anche a qualche novità di modulo, anche se l'amata difesa a tre sembra ancora lontana dall'essere applicata nuovamente: "Se ricordate bene, quando il mio Napoli era in difficoltà anni fa si passava alla difesa a quattro. Dopotutto il 4-3-3 e il 3-4-3 non sono così diversi visto che i movimenti sono simili, motivo per cui proverò a proseguire con questo modulo".