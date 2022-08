Spalletti verso Napoli-Monza: "C'è soddisfazione, ma dobbiamo diventare una squadra forte"

VERSO NAPOLI-MONZA

Il tecnico del Napoli: "Abbiamo meno esperienza e personalità, ma con una rosa completa ho più scelte a disposizione"

Via senatori come Koulibaly, Insigne, Mertens e Ospina la rivoluzione del Napoli è cominciata fuori dal campo. I cinque gol all'esordio contro il Verona hanno aumentato l'entusiasmo intorno alla squadra di Spalletti che, ospitando il Monza in un Maradona esaurito, vuole cavalcare l'onda portata anche dal mercato: "Il fatto che le mosse siano piaciute a tifosi e addetti ai lavori può aiutarci a diventare squadra più velocemente - ha specificato Spalletti in conferenza stampa -. Vogliamo essere forti come l'anno scorso".

In settimana il tecnico del Napoli aveva parlato di 4-3-3 come modulo base, e favorito dai tifosi, per il suo Napoli ma l'arrivo di Raspadori potrebbe cambiare le cose: "Una rosa più completa può farci pensare situazioni diverse - ha spostato il tiro Spalletti -. Con 4-3-3 e 4-2-3-1 abbiamo già lavorato lo scorso anno, ma con Raspadori o senza per noi è uguale con questi due moduli. Lui semmai può portarci cose diverse rispetto a quelle che abbiamo".

Contro il Monza lo stadio sarà gremito: "Noi abbiamo il dovere di essere una squadra forte con un gruppo che si alleni sempre a livello equilibrato. Abbiamo meno esperienza e personalità di prima, in Champions come in Nazionale, ma dovremo lottare per riconquistare tutto sul campo. La società ha fatto un grande lavoro sul mercato con attenzione alle finanze, lavorando anche in prospettiva".

Il volto nuovo è rappresentato da Ndombele: "Ha voluto fortemente venire al Napoli e ho percepito disponibilità ed entusiasmo. Può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo e a livello caratteriale ha una voglia matta di far vincere questa squadra. Sa imbucare benissimo, ha il passaggio in verticale ed è un giocatore completo - ha commentato Spalletti sul nuovo acquisto -. Poi gli piace meno correre indietro, ma questo glielo si insegna. Raspadori convocabile? Ho allenato gli altri e mi hanno fatto vedere voglia di vincere".

Sull'obiettivo stagionale però Spalletti non si è esposto: "La mina vagante del campionato lo siamo stati l'anno scorso, ora dobbiamo recuperare quel livello. Su chi conosco già metto la mano sul fuoco, con gli altri devo lavorare prima di dare giudizi".

Le gerarchie del campionato per il tecnico azzurro restano da scoprire: "Non so chi si sia rinforzato di più, ma tante si sono mosse bene facendo valutazioni diverse dalle nostre, ovvero senza badare a costi o a ringiovanire la rosa. Alcune hanno comprato per vincere subito per questo avremo la difficoltà di far crescere la nostra rosa velocemente. Inter, Milan e Juventus si sono rinforzate tantissimo".

Infine la questione portiere con Meret titolare ma con le voci di mercato che portano a Navas sempre calde: "Servono due portieri forti e li abbiamo, ma ovviamente sono stati fatti dei discorsi che vedremo dove porteranno. Io alleno chi ho a disposizione".