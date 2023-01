Napoli, Spalletti: "Ho visto una squadra matura. Juve? È la più forte del campionato"

© Getty Images

Luciano Spalletti si gode l'immediato ritorno al successo nel match di Marassi contro la Sampdoria: "Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che poteva diventare complicata per tanti motivi - le parole del tecnico del Napoli a Dazn - I ragazzi hanno usato la testa, sono rimasti sempre sul pezzo. La gara non è mai stata in discussione". Venerdì al 'Maradona' arriva la Juventus: "Anche senza le otto vittorie di fila è una delle squadre più difficili da affrontare, una delle più forti. Per storia, organizzazione societaria e rosa forse la più forte d'Italia".