Spalletti alla Juventus, i tifosi del Napoli si dividono tra rispetto e delusione

Spalletti alla Juventus, è la sua quinta volta da subentrato
La firma del tecnico che ha riportato lo scudetto agli Azzurri per i bianconeri sta generando sentimenti contrastanti tra i tifosi del Napolidi Max Cristina
L’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus divide la tifoseria del Napoli, ma in molti scelgono di reagire con sportività alla notizia. L’allenatore toscano, protagonista dello storico terzo Scudetto azzurro — il primo dai tempi di Diego Armando Maradona — ha sempre manifestato un profondo legame con la città e i suoi sostenitori, tanto da tatuarsi un ricordo del titolo conquistato nel 2023.
Sui social, da sempre termometro dell’umore dei tifosi partenopei, le opinioni si rincorrono e si contrappongono. C’è chi sceglie la via del rispetto e chi, invece, non nasconde delusione per alcune frasi pronunciate in passato dall’ex tecnico. "Aveva detto che non avrebbe mai voluto giocare contro il Napoli, ma è un professionista. Ci sta che vada alla Juve. Noi abbiamo Conte, un po’ di maturità ci vuole", scrive, per esempio, Ciro su X.
Dall’altra parte, Antonio, un altro tifoso che usa come nickname il nome del centrocampista Lobotka, ribatte: "Non è solo aver fatto parte della nostra storia e poi essere andato alla Juve. Mi riferisco alle dichiarazioni, alle parole dette". Tra i commenti più concilianti, spicca quello di Anna, che invita a non alimentare divisioni: "Ragazzi, basta con questo provincialismo. Anche noi abbiamo un gobbo in panchina". Il riferimento è ad Antonio Conte, ex capitano e allenatore della Juventus, oggi tecnico del Napoli.
Molti altri preferiscono concentrarsi sull’aspetto professionale. "Perché non dovrebbe andarci? È una grande sfida per lui", osserva un utente che si firma Napoletano del Nord. Un altro aggiunge: "Conte tiene a Lecce e alla Juve, ma oggi allena il Napoli. È un lavoro, funziona così".
In generale, tra i messaggi pubblicati spiccano attestati di stima e gratitudine per l’allenatore che ha riportato il tricolore a Napoli. "Al di là di tutto, non potrò mai essere contro Spalletti… altra cosa sarà fischiare la Juve", scrive Mariop. "Non importa quale squadra allenerai in futuro. Sarai sempre parte della nostra storia. In bocca al lupo, Luciano", aggiunge Memedo.
Il sentimento comune, nonostante le divergenze, resta quello di un rispetto profondo per l’uomo che ha regalato ai napoletani una delle stagioni più memorabili della loro storia calcistica. Come sintetizza un altro tifoso su X: "Massimo rispetto per Luciano, sempre, anche se da avversario".
