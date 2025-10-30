Spalletti alla Juventus, i tifosi del Napoli si dividono tra rispetto e delusione

Sui social, da sempre termometro dell’umore dei tifosi partenopei, le opinioni si rincorrono e si contrappongono. C’è chi sceglie la via del rispetto e chi, invece, non nasconde delusione per alcune frasi pronunciate in passato dall’ex tecnico. "Aveva detto che non avrebbe mai voluto giocare contro il Napoli, ma è un professionista. Ci sta che vada alla Juve. Noi abbiamo Conte, un po’ di maturità ci vuole", scrive, per esempio, Ciro su X.