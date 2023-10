Serie A, tensioni a Verona tra tifosi del Napoli e dell'Hellas

© Da video

Tensioni tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine si sono verificati in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di Verona, sede della partita che apre la nona giornata di Serie A tra Hellas e campioni d'Italia. Alcune decine di tifosi partenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni. Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione, alla fine sono 36 i Daspo emessi.