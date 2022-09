Serie A: Napoli-Spezia 1-0, Raspadori all'89' manda Spalletti in vetta

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Un gol dell'ex Sassuolo toglie le castagne dal fuoco al tecnico. Atalanta momentaneamente sorpassata

Il Napoli vola in vetta con Raspadori





























Nella sesta giornata di Serie A, il Napoli batte in extremis 1-0 lo Spezia e sorpassa momentaneamente in vetta l'Atalanta, impegnata domenica con la Cremonese. Il robusto turnover di Spalletti non premia gli azzurri nel primo tempo, pericolosi con il solo Kvaratskhelia. Nella ripresa la pressione aumenta e quando lo 0-0 sembra in cassaforte all'89' arriva la zampata di Raspadori con un tiro nell'angolino. Nel finale espulso Spalletti.

LE PAGELLE

Raspadori 7 - In difficoltà per tutta la partita, anche perché non è una prima punta, ha il merito di trovare la zampata vincente nel finale e regalare al Napoli tre punti d'oro.

Kvaratskhelia 6,5 - Nel primo tempo dà saggio delle sue qualità ed è il giocatore che ci prova con maggior convinzione. Cala nella ripresa e Spalletti lo toglie per inserire Simeone.

Lobotka 6,5 - Il suo ingresso in campo mette ordine alla squadra. Bravo sia in fase di recupero e che di impostazione. In questo momento è insostituibile.

Kiwior 7 - Dopo una stagione a centrocampo con Thiago Motta, Gotti lo riporta in difesa e il polacco conferma di essere un signor difensore. Dalle sue parti non si passa mai, sfiora anche il gol su un'indecisione tra Mario Rui e Meret

Dragowski 6,5 - Il portiere polacco si porta a casa la pagnotta sventando ogni tentativo fino all'89' quando su Raspadori proprio non può nulla.

Ampadu 5,5 - Prima stagionale per l'ex Venezia che si trova subito di fronte un avversario complicato come Kvaratskhelia. Nel primo tempo soffre il dinamismo del georgiano, il suo rendimento migliora nella ripresa.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 5,5; Anguissa 5,5 (12' st Zielinski 6,5), Ndombele 5 (1' st Lobotka 6,5), Elmas 5,5 (30' st Gaetano 6); Politano 6 (17' st Lozano 5,5), Raspadori 7, Kvaratskhelia 6,5 (22' st Simeone 5,5). A disp.: Marfella, Sirigu, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zerbin. All.: Spalletti 6

Spezia (3-5-2): Dragowski 6,5; Ampadu 5,5 (25' st Hristov 6), Kiwior 7, Nikolaou 6; Holm 6, Agudelo 6,5 (36' st Sala sv), Bourabia 6 (25' st Ellertsson 6), Bastoni 5,5 (17' st Kovalenko 5,5), Reca 5,5; Gyasi 5,5, Nzola 5. A disp.: Zoet, Zovko, Caldara, Sher, Strelec, Beck, Sanca. All.: Gotti 6

Arbitro: Santoro

Marcatori: 44' st Raspadori (N)

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Espulsi: -

Note: Al 38' st ammonito Spalletti (N) per proteste, poi espulso al 91'

LE STATISTICHE

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle prime sei gare stagionali di Serie A per la sesta volta negli ultimi 11 campionati, dopo avere sempre perso almeno un match in tutte le 12 stagioni precedenti nel torneo.

Giacomo Raspadori ha effettuato sei conclusioni contro lo Spezia: soltanto contro la Lazio nel dicembre 2021 (otto) ne aveva tentate di più in un singolo match di Serie A.

Giacomo Raspadori è diventato l’ottavo marcatore diverso del Napoli nella Serie A in corso: nessuna avversaria ne conta di più (otto anche l’Inter).

Sei dei 19 gol (il 32%) realizzati da Giacomo Raspadori in Serie A sono arrivati contro squadre liguri: tre contro lo Spezia e altrettanti contro il Genoa: contro nessun’altra avversaria ne ha segnati di più nel massimo torneo.

Il Napoli ha conquistato sei clean sheet nelle ultime nove partite di campionato: record nel periodo in Serie A (dallo scorso maggio) – a cinque Milan e Roma.

Il Napoli ha vinto una gara interna contro lo Spezia per la prima volta in Serie A, dopo essere stato sconfitto in entrambi i precedenti nella competizione.

14 delle ultime 15 volte in cui il Napoli ha effettuato almeno 28 tiri in un match di Serie A sono state in gare interne (due delle ultime tre proprio contro lo Spezia).

Lo Spezia non ha trovato il gol per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A.