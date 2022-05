Serie A, Napoli-Genoa 3-0: Insigne saluta il Maradona con un gol, Grifone quasi spacciato

NAPOLI-GENOA 3-0

Il capitano lascia il Maradona con una rete su rigore, segnano anche Osimhen e Lobotka: Blessin vicinissimo alla retrocessione

Nella penultima giornata di Serie A, il Napoli vince 3-0 contro il Genoa e si assicura almeno il terzo posto. Al Maradona, nel giorno dell'ultima di Insigne davanti al suo pubblico, decidono il colpo di testa di Osimhen (32') e il gol di Lobotka (81'), con nel mezzo proprio il rigore al 65' del capitano dei partenopei. Con questa sconfitta, il Genoa resta a 28 punti ed è quasi spacciato e vicinissimo alla retrocessione. L'ultima volta di Insigne al Maradona























1 di 13 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa 1 di 13 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Non poteva chiudersi nel migliore dei modi la storia d'amore tra Lorenzo Insigne e il Napoli: nel giorno dell'ultima del capitano al Maradona, arriva un 3-0 al Genoa con gol su rigore della bandiera partenopea, un risultato che avvicina sensibilmente il Grifone alla retrocessione e certifica almeno il terzo posto per Spalletti. Obbligati a vincere, i rossoblù partono subito all'attacco e centrano una traversa al 13' con Yeboah, che ci prova con il destro dal limite ma colpisce il montante a Ospina battuto. A metà tempo, però, Blessin perde Badelj per infortunio: al suo posto entra Frendrup. I padroni di casa fanno fatica e costruiscono la prima occasione solo al 28': uno due ad alto tasso tecnico tra Insigne e Mertens, con il belga che serve di tacco il capitano, impreciso con il destro a giro. Al 32',, il match si sblocca: cross di Di Lorenzo e stacco di testa perfetto di Osimhen, che batte Sirigu inserendosi tra Bani e Ostigard. Il vantaggio galvanizza il Napoli e Insigne, che subito dopo sfiora un eurogol: doppio sombrero e tiro sul primo palo parato da Sirigu.

A inizio ripresa, Ospina è decisivo da pochi passi in uscita su Portanova, poi Gudmundsson è impreciso sulla ribattuta. Al 65', però, arriva il raddoppio: Hernani, appena entrato al posto di Hefti, tocca il pallone in area con la mano e provoca il rigore. Insigne sbaglia, Di Lorenzo segna sulla ribattuta ma la conclusione viene ripetuta perché l'ex Empoli era già in area al momento del tiro. Il capitano si ripresenta dagli undici metri e non perdona: 2-0. All'81', ecco il tris: Lobotka, appena entrato al posto di Ruiz, sfonda centralmente e trova l'angolino di destro, firmando il 3-0 che fa scorrere i titoli di coda sul match, sull'ultima di Insigne al Maradona e, con molta probabilità, sulla Serie A del Genoa. L'unico scenario che salva il Grifone è un arrivo a 31 punti insieme a Salernitana e Cagliari: in quel caso, gli scontri diretti premierebbero i liguri. Ma se la sfida tra i sardi e l'Inter non dovesse finire in parità, Blessin sarebbe retrocesso con una giornata d'anticipo.

LE PAGELLE

Anguissa 6,5 - Solita diga a centrocampo, bravo nella circolazione di palla e in fase di interdizione.

Di Lorenzo 6,5 - Ha il merito di servire ad Osimhen il pallone dell'1-0, poi è pronto sul primo errore di Insigne a fiondarsi sulla sfera, anche se il suo gol viene annullato.

Insigne 7 - Saluta il suo popolo con un rigore perfetto. Il miglior modo per chiudere la storia d'amore con il Napoli.

Hernani 5 - Entra e condanna i suoi provocando il calcio di rigore che chiude i giochi.

Portanova 5,5 - Ha anche lui tra i piedi la palla per segnare e tenere in corsa i suoi, ma si fa ipnotizzare da Ospina.

Yeboah 6,5 - Quello che ci prova di più tra gli ospiti: colpisce una traversa sullo 0-0 che avrebbe potuto regalare un'altra partita.

IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 3-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (28' st Ghoulam 6); Anguissa 6,5 (38' st Demme sv), Ruiz 6 (28' st Lobotka 7); Lozano 6, Mertens 6,5 (28' st Zielinski 6), Insigne 7 (43' st Elmas sv); Osimhen 7. A disp.: Meret, Malcuit, Jesus, Politano, Ounas, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti 7

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 5,5 (11' st Hernani 5), Bani 5,5, Ostigard 6, Criscito 6; Galdames 5,5 (29' st Melegoni 6), Badelj 6 (24' Frendrup 5,5); Gudmundsson 6 (29' st Destro 5,5), Amiri 6, Portanova 5,5 (11' st Ekuban 5,5); Yeboah 6,5. A disp.: Semper, Vodisek, Masiello, Vasquez, Ghiglione, Cambiaso, Rovella. All.: Blessin 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 32' Osimhen, 20' st rig. Insigne, 36' st Lobotka

Ammoniti: Galdames (G), Lobotka (N)

LE STATISTICHE DI NAPOLI-GENOA

Lorenzo Insigne è diventato il secondo miglior marcatore del Napoli in tutte le competizioni (122 reti, dietro solamente a Dries Mertens con 148).

Lorenzo Insigne ha messo a referto il suo nono gol su calcio di rigore nella Serie A in corso, piú di qualsiasi altro giocatore nei maggiori cinque campionati europei 2021/22.

Il 50% dei gol di Victor Osimhen in questa Serie A è arrivato di testa (7/14). In generale, solamente Anthony Modeste (10) ha realizzato più reti con questo fondamentale del nigeriano nei maggiori cinque campionati europei in corso (sette).

Da inizio marzo, solamente Lautaro Martinez e Ciro Immobile (entrambi otto) hanno realizzato più gol di Victor Osimhen in Serie A (sette).

Il Genoa è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa Serie A: 11 in 19 gare fuori casa (1V, 8N, 10P).

Il Genoa ha perso quattro gare esterne consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2019.

Il Genoa non ha trovato la via della rete in quattro gare esterne consecutive di campionato per la prima volta da marzo 1993 (sei).

Il Napoli ha collezionato due clean sheet negli ultimi due turni di campionato; solamente uno in meno di quelli registrati nelle precedenti 17 gare di Serie A.

Il Napoli ha vinto due gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta da gennaio 2022 (due successi di fila contro Sampdoria e Salernitana).

Victor Osimhen ha realizzato sette reti di testa in questa Serie A. È il giocatore del Napoli ad averne realizzate di più in un singolo campionato di Serie A (superato Edison Cavani che ne sigló sei con questo fondamentale nel 2012/13).

Tutte le ultime cinque reti di Victor Osimhen in Serie A sono state arrivate al Diego Armando Maradona.

Tre degli ultimi sei gol di Victor Osimhen in Serie A sono arrivati su assist di Giovanni Di Lorenzo.

Stanislav Lobotka ha realizzato il primo gol in Serie A alla sua 51ª presenza nella competizione.

Presenza numero 396 per Dries Mertens con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Il belga eguaglia Moreno Ferrario al 5° posto dei calciatori con più presenze nella storia della squadra partenopea in tutte le competizioni.

Presenza numero 50 per Victor Osimhen in Serie A.

Per la prima volta in questa Serie A, il Napoli ha confermato l'XI titolare schierato nel precedente turno di campionato.