Sarri, gli auguri del Napoli tra corna, 13 e 17: "Arriva secondo e vinci un'altra... Europa League"

20/06/2019

Nel giorno in cui la Juve presenta in conferenza stampa Maurizio Sarri, il Napoli sceglie di dedicare al proprio ex tecnico - particolarmente scaramantico - un video di auguri un po' speciali. Nelle immagini, pubblicate sul profilo Twitter del club azzurro, si vedono e sentono diversi tifosi partenopei: "Ti auguro di battere il record del Napoli di 91 punti... Arrivando secondo". E ancora, tra un numero 13 e un 17 mostrato: "Ti auguro un buon campionato e di vincere un'altra Europa League". Un video lanciato dal Napoli con poche, sarcastiche, parole: "Bentornato in Italia Mr Sarri!".