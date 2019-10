Rigore per la Juve al 90', il fratello di Insigne sbotta: "Siete la rovina del calcio"

Polemiche infinite dopo i fatti di Napoli-Atalanta e Juventus-Genoa. La squadra di Ancelotti (espulso e furioso a fine match: "Mi sento attaccato") ha visto sfuggire i tre punti per "un errore gravissimo" (nella versione di Graziano Cesari) di Piero Giacomelli e del Var, che non hanno sanzionato con il rigore la spinta di Kjaer su Llorente e hanno così permesso ai nerazzurri di pareggiare la partita. Qualche ora più tardi, invece, la Juventus ha giovato di un calcio di rigore ("il tocco c'è") nei minuti di recupero per un fallo su Cristiano Ronaldo e ha conquistato la vittoria all'ultimo respiro. Un episodio che ha fatto letteralmente infuriare Marco Insigne, fratello di Lorenzo, che attraverso il proprio profilo Instagram ha fortemente polemizzato con arbitri e Var: “Il VAR dov’è? Siete la rovina del calcio italiano!” ha scritto il fratello del capitano azzurro, per cui evidentemente il fallo su CR7 non c'era affatto.