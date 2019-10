Napoli-Atalanta, Cesari boccia Giacomelli: "Errore gravissimo"

"Errore gravissimo". L'episodio che ha deciso la gara del San Paolo tra Napoli e Atalanta, che ha fatto infuriare De Laurentiis ed è costato l'espulsione a Carlo Ancelotti ("Mi sento attaccato" le parole del mister azzurro) è stato analizzato con attenzione nel salotto di Tiki Taka, dove l'ex arbitro Graziano Cesari non ha avuto alcun dubbio: "Gravissimo errore da parte di Giacomelli e di Banti che era al Var. Llorente e Kjaer si avvinghiano e cadono in area, ma il difensore nerazzurro abbandona il pallone, la sua volontà è solo quella di fermare l'avversario. È permesso dal regolamento? Assolutamente no - spiega Cesari prima di ricordare che - sulla ripartenza dell'azione poi l'Atalanta pareggia, passano 25 secondi. La partita è stata interrotta per oltre 5 minuti e l'arbitro non è mai andato a vederlo al monitor. È un comportamento opportuno? Un po' di intelligenza sarebbe auspicabile" chiosa Cesari.