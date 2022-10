Raspadori: "Il momento giusto per il Napoli. Mertens mi stimola"

LE PAROLE

Il nuovo attaccante degli azzurri: "Ero pronto per una big"

Tra Giacomo Raspadori e il Napoli è scoppiato l'amore. L'attaccante arrivato in estate è stato messo subito al centro del progetto da Spalletti: "Scelta ambiziosa. Voluta. Pensata e approvata anche dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo che ha capito la mia esigenza e l’ha assecondata. Il Napoli mi ha dato fiducia, tanta fiducia. Ed io ho sentito che avrei potuto ricambiarla. Paura mai, rispetto per il grande club dove approdavo sì. Mi sono sentito pronto", le parole al Corriere della Sera.

Raspadori sta maturando: "Ho 22 anni, nel calcio non sono pochi. Poter sbagliare e rialzarmi mi ha formato. Probabilmente se non avessi fatto questo percorso avrei avuto difficoltà. E da ragazzino ne ho avute di delusioni. Cadere e rialzarsi in una piazza che ti giudica, ma fino a un certo punto, mi ha aiutato, ha accelerato la crescita. Ecco perché ho sentito che il momento era arrivato".

A Napoli tutti ormai lo paragonano a Mertens: "Un onore. Stimolante. Lui qui ha fatto il record. È stato un protagonista. L’ho conosciuto e mi ha fatto una grande impressione anche dal punto di vista umano. Persona intelligentissima".