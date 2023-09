Napoli, Osimhen si scusa con Garcia e compagni a Castel Volturno: niente multa

NAPOLI

Chiarimento dopo lo sfogo a Bologna: caso chiuso, ora serve la reazione in campo

Formalmente il "caso" è chiuso: dopo le scuse già nel chiuso degli spogliatoi del Dall'Ara di Bologna, oggi è arrivata la replica a Castel Volturno, dopo una notte di riflessione e di analisi. Così Victor Osimhen ha voluto fare chiarezza e ammenda davanti a Rudi Garcia e ai compagni di squadra dopo il pubblico sfogo avvenuto nei minuti finali del match del Napoli contro i rossoblù, quando non aveva gradito la sostituzione e non ne aveva fatto certo mistero. La società ha preso atto delle scuse prontamente pervenute e non multerà l'attaccante nigeriano.

Per quanto già fosse capitato che Osimhen mostrasse disappunto di fronte a una sostituzione, le parole e la gestualità di ieri a Bologna non erano andate giù non solo a Garcia ("Non va bene, ho già parlato con lui nello spogliatoio" aveva dichiarato il tecnico nel post-partita) ma anche ai compagni di squadra, con il capitano Di Lorenzo che aveva parlato di "atteggiamenti che non servono". Doveroso, quindi, il chiarimento odierno. Il caso può dirsi chiuso, ma adesso serve la reazione sul campo. Mercoledì l'ccoasione giusta contro l'Udinese.