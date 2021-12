Osimhen mette la maschera e si scalda per la Juve, Nigeria permettendo

NAPOLI

L'attaccante collauderà la protezione la prossima settimana e spera di essere pronto per Torino se non parteciperà alla Coppa d'Africa

Victor Osimhen ha iniziato la sua corsa contro il tempo. In questi giorni sarà pronta la maschera protettiva per le fatture a volto rimediate contro l'Inter e la prossima settimana l'attaccante del Napoli potrà collaudarla. Non in tempo per la sfida con lo Spezia, che chiude il girone d'andata di Serie A, ma forse per la ripresa del campionato a inizio 2022. Quando gli azzurri di Spalletti se la vedranno con la Juve il 6 gennaio all'Allianz Stadium.

Nigeria permettendo, visto che Osimhen dovrebbe essere tra i convocati per la Coppa d'Africa, con il ritiro in programma subito dopo Natale. Il ct Austin Eguavoen ha, comunque, aperto a una possibile assenza dell'ex Lille. "In primo luogo speriamo che sia riprenda, che recuperi completamente dall'infortunio e che il club gli permetta di unirsi alla squadra. Tuttavia, se questo non dovesse accadere, sono sicuro che Viktor farebbe il tifo per il successo del team. Abbiamo anche altri giocatori come Awoniyi e Dennis", le sue parole.