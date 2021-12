Clamoroso dalla Francia, la Coppa d'Africa potrebbe essere cancellata

L'INDISCREZIONE

La Confederazione Africana però smentisce: "Al lavoro per garantire che tutto sia pronto il 9 gennaio"

La Coppa delle nazioni africane 2021 potrebbe essere cancellata. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia: secondo RMC Sport, infatti, sarebbe in corso in questi giorni una riflessione all'interno della CAF (la Confederazione calcistica africana) in merito alla possibilità di annullare l'appuntamento, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. A pesare, naturalmente, i dubbi legati alla pandemia di Covid-19 e alla diffusione della variante omicron, ma anche il malcontento dei club europei. Tuttavia la stessa Caf ha oggi emesso un comunicato nel quale si esorta il Comitato Organizzatore "a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio". Getty Images

L'indiscrezione, stando al portale francese, trova una certo eco tra diversi commissari tecnici, anche se nulla è ancora stato ufficializzato. Al di là delle difficoltà organizzative, l'organo che governa il calcio africano deve fare i conti con le perplessità di molte società, specialmente quelle inglesi, che rischiano di perdere i loro calciatori fino a metà febbraio: tutti coloro che provengono da paesi della red list sono infatti obbligati a una quarantena di 10 giorni dal momento del rientro in UK e anche se i paesi africani sono stati da poco rimossi da tale lista, i dubbi e le incertezze permangono.

Sta di fatto che, quella che fino a pochi giorni fa sembrava un'ipotesi piuttosto remota, ora pare avere delle fondamenta concrete. I club di Serie A restano spettatori interessati dell'evolversi della vicenda, in particolar modo quelli con importanti giocatori africani in rosa come Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas), Milan (Kessie e Bennacer) o Torino (Singo, Aina e Djidji).

LA NOTA DELLA CAF (CONFEDERAZIONE CALCISTICA AFRICANA)

"A meno di quattro settimane dall'inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c'è un grande lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell'enorme sforzo che tutti stanno mettendo in campo".