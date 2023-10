Napoli: "Nessun gelo con Osimhen, sul rinnovo speriamo sia pausa di riflessione"

la nota

Il comunicato del club azzurro dopo le parole di De Laurentiis ai giornalisti: "Parleremo di futuro con la massima serenità"

Dopo la lunga chiacchierata di ieri tra Aurelio de Laurentiis e i giornalisti, il Napoli ha voluto precisare il passaggio sulla trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen: "Nessun gelo tra giocatore e club, è totalmente fuori luogo. Il presidente ha solo detto che, dopo una lunga trattativa culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del presidente è che sia una pausa di riflessione, ci incontreremo per parlare di futuro con l'agente Calenda nella massima serenità". L'attaccante nigeriano andrà in scadenza il 30 giugno 2025.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo".

