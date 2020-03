Niente "fughe" da Napoli: De Laurentiis non concede permessi ai giocatori

Nessuno, per ora, può lasciare Napoli e fare ritorno nei propri paesi d'origine. A differenza di quanto successo ad esempio con Juventus e Inter, con i permessi accordati dai club ai loro tesserati per andarsene da Torino e Milano, per il momento gli stranieri alle dipendenze del club di De Laurentiis sono tenuti a restare in città. In attesa in fatti che si faccia chiarezza su come e quando tornare ad allenarsi, la società ha deciso di non "liberare" nessuno, questo tenuto anche conto del fatto che un'eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo a casa e una ulteriore e uguale quarantena al rientro in Italia. Cosa per cui, al momento, tutti restano a Napoli e dovranno farlo fino a nuove eventuali disposizioni.