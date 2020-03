Juve: Higuain, Pjanic e Khedira lasciano Torino con l'ok del club

JUVENTUS

Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare Torino e fare ritorno in Argentina per raggiungere la madre che non sta bene. L'attaccante della Juventus, dopo essersi sottoposto in settimana ai controlli medici per verificare il suo stato di salute ed essere risultato negativo al tampone per il coronavirus, ha così lasciato il J-Hotel della Continassa dove era in isolamento con la famiglia per rientrare in Patria per motivi di "ricongiungimento familiare". L'attaccante bianconero ha fatto tutto di concerto con la società (ha avvisato in primis il presidente Agnelli, ed essendo gli allenamenti sospesi non aveva tecnicamente bisogno di alcuna autorizzazione) e provvisto dei documenti che attestavano il suo stato di salute ha concordato il piano di volo con le autorità aereoportuali. Dall'aeroporto di Caselle è così volato con un jet privato in Francia, da lì poi in Spagna per raggiungere infine il suo paese natale.

La notizia, non appena diventata di dominio pubblico, era stata immancabilmente accompagnata dall'irresponsabile susseguirsi di rumors che incolpavano l'argentino di fuga o quant'altro. Niente di più inappropriato e fuorviante, E illogico. I fatti, ovviamente, sono altri e tutti pienamente "corretti": Higuain, ultimata la sua quarantena e con il documento che attesta la sua negatività al coronavirus (come gli altri compagni di squadra si è sottoposto a tampone in settimana), dopo aver avvistato come prassi il club (gli allenamenti sono sospesi e quindi, tecnicamente, non aveva bisogno di alcuna autorizzazione) ha legittimamente deciso di tornare dalla madre, per starle vicino in un momento delicato. Esattamente come altri compagni di squadra, come Cristiano Ronaldo che si trova a Madeira, tornerà a Torino quando la Juve riprenderà a lavorare.

VIA ANCHE PJANIC E KHEDIRA

Come il Pipita, sono tornati dalle loro famiglie anche Miralem Pjanic e Sami Khedira. Tutti hanno lasciato l'isolamento dopo essere risultati negativi al coronavirus.